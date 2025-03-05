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Milli Banliyö Seti raylara indi!

Milli Banliyö Seti raylara indi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 10:01
Güncelleme:05.03.2025 10:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Banliyö Tren Seti projesinde ilk setin üretiminin tamamlandığını açıkladı. İlk setin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilmek üzere Sakarya'dan yola çıktığı bildirilirken, her bir trenin işletme hızı saatte 90 kilometre olarak belirlendi. Ayrıca yolcu taşıma kapasitesinin de 1000 olduğu açıklandı.
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