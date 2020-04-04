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04.04.2020

Metrobüs tramvay ve otobüslerde maskeli dönem başladı! İstanbul'dan ilk görüntüler |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında yeni açıkladığı tedbirlerin ardından İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yeni dönem bu sabah itibariyle başladı. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlamaların ardından vatandaşların toplu alanlarda maske kullanması zorunlu hale geldi.



İSTANBUL'DA 'MASKELİ' DÖNEM!
İstanbul'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.



Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma zorunluluğu getirildi. Metro ve metrobüslerde çoğu yolcunun bu kurala uyduğu gözlenirken bazı yolcuların maske takmadığı dikkat çekti.



Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmazken, turnikelerde bulunan güvenlik noktalarından ücretsiz maske dağıtıldı. Metro istasyonlarında yolculara sık sık maske takmaları ve temizliğe önem vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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