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Meteoroloji'den yağış uyarısı | Mersin ve Antalya'da sel riski var mı? Sağanak yağışlar ne kadar süre devam edecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve Antalya çevresinde şiddetli yağış uyarısında bulundu. Peki sağanak yağışlar ne kadar süre devam edecek? Detayları Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin A Haber'de aktardı.
Mersin ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, sel ve su baskınına karşı önemli uyarı yapıldı.
ANTALYA'DA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.