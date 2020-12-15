Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin ve Antalya çevresinde şiddetli yağış uyarısında bulundu. Peki sağanak yağışlar ne kadar süre devam edecek? Detayları Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin A Haber'de aktardı.

Mersin ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, sel ve su baskınına karşı önemli uyarı yapıldı.

ANTALYA'DA AŞIRI YAĞIŞ UYARISI: Gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'da akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2),Antalya merkez, Kemer, Kumluca ve Serik çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.