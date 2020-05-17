Meteoroloji'den flaş açıklama! Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı | VİDEO

Son dakika haberi... Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin yaptığı açıklamada, "Antalya'da 1945'te 38.7 olarak ölçülen Mayıs ayı rekor sıcaklık değeri bugün 38.8 derece ölçülerek kırıldı. Son 75 yılın en sıcak mayıs ayı." ifadelerini kullandı.

Antalya'da son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.8 derece ile kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mayıs ayı en yüksek sıcaklığı 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ölçülmüştü.



Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Buna bağlı olarak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte cumartesi günü en yüksek sıcaklık 37.4 derece ölçülürken, bugün öğle saatlerinde en yüksek sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.



İLK KAYIT 91 YIL ÖNCE TUTULDU



Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte mayıs ayı sıcaklık rekoru 26 Mayıs 1945 tarihinde 38.7 derece ile kırılmıştı. Bugün ise termometreler saat 11.23'te 75 yıl önceki en yüksek sıcaklık 38.7'yi gösterdi. Yalnızca 7 dakika sonra termometreler son 91 yılın en yüksek sıcaklığı olan 38.8'i göstererek rekor kırıldı. Kentte nem oranının yüzde 8, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu kaydedildi.



TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU



Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin ise yaptığı açıklamada, "1945'te 38.7 derece olarak ölçülen mayıs ayı rekor sıcaklık değeri an itibari ile aşılarak 38.8 derece olarak ölçüldü. Antalya'da tüm zamanların mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Sıcaklık artmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sıcaklık rekorunun kırılmasının beklendiği kentte hafta sonu olmasına rağmen sessizliğin hakim olduğu görüldü. Kısıtlama olmamasına rağmen vatandaşların sıcak hava nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ettiği görüldü. Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi, Üç Kapılar ve Konyaaltı Sahili'ni tepeden gören varyant seyir terasının oldukça sakin olduğu gözlendi.



SICAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞTILAR



Antalya'da hava sıcaklığı rekoru kırılırken, dün ve bugün sıcaktan bunalan kent halkı ise serinlemek için farklı yöntemler seçti. Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde kimi üzerinde elbiseleriyle hortumla duş alırken, kimi pet şişelere doldurduğu suyu başından aşağı döktü. Bir vatandaş ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan ve her kış kayak severlerin akın ettiği Saklıkent Kayak Merkezi çevresinde kalan az miktarda kar kütlesi üzerinde kayarak serinledi. Vatandaşların bulduğu önlemler bunaltıcı sıcağın etkisini gözler önüne serdi.