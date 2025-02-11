A Haber’de saat verip uyardı: Kuvvetlenecek

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Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber’de saat verip uyardı: Kar yağışı kuvvetlenecek! Tüm ilçelerde görülecek

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de saat verip uyardı: Kar yağışı kuvvetlenecek! Tüm ilçelerde görülecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.02.2025 13:34
Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber canlı yayınında kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Akşam saatlerinde biraz daha kuvvetlenecek. Tüm ilçelerde kar yağışı görülecek. Akşam saatlerinde buz ve don olayı da görülecek. Bununla ilgili tedbir alınması lazım. Güneş batımından sonra buzlanma ve don olayı olacak." dedi.
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Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber’de saat verip uyardı: Kar yağışı kuvvetlenecek! Tüm ilçelerde görülecek
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