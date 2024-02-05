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Meteoroloji hava raporunu paylaştı! İstanbul'a yağmur yağacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 11:51
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, yeni haftada İstanbul hava durumu nasıl olacak? Yağış gerçekleşecek mi? İşte detaylar...
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