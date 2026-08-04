Yavru kediyi önce öptü, sonra boğdu: O anlar kamerada

Olay, Bolu'da merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıs, yanında getirdiği yavru kediyi kucağına alarak öptü. Şahıs daha sonra elinde tuttuğu kediyi boğarak telef etti. Yavru kediyi öldüren şahıs, hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay, sokağı gören bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.