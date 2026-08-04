Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke hazır!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreci ve belediye ihalelerine yönelik suçlamaların yer aldığı soruşturma kapsamında, her iki ismin de dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi. A Haber Muhabiri Şener Çetin detayları aktardı.