Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı geride bırakmayı hedefleyen "Tam Bağımsızlık" yürüyüşüyle küresel satranç tahtasında oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Geçmişte petrol ve doğal gazda büyük ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi sondaj filosu, yerli mühendisleri ve milli teknolojisiyle okyanusların derinliklerinde enerji arıyor. Berat Albayrak döneminde temelleri atılan milli enerji politikası; Karadeniz'den Gabar'a, Somali açıklarından Kerkük sahalarına uzanan geniş bir başarı hikayesine dönüşüyor.