Şanlıurfa'nın bereketli topraklarında rekor hasat

Güneydoğu’nun kalbi Şanlıurfa’da, aylardır süren büyük emeklerin ve uykusuz gecelerin karşılığı nihayet alınmaya başlandı. Bereketli topraklarda başakların altın sarısına bürünmesiyle birlikte biçerdöverler tarlalara girdi, devasa bir üretim seferberliği başladı. Hem buğday hem de mercimekte tarihi bir rekolte beklenirken, aşırı yağışların getirdiği zorluklar Türk çiftçisinin azmi ve dron teknolojisiyle aşıldı. A Haber ekibi, "sıcak bölge" Şanlıurfa’da şafak vakti başlayan ve gece yarılarına kadar süren o hummalı hasat mesaisini, sahanın tam kalbinden anbean görüntüledi.