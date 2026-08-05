Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final! Bankanın teklifine nasıl yanıt verdi?

Televizyon tarihine damga vuran ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşan efsane yarışma "Var Mısın Yok Musun", yayınlanan 28. bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen yarışmada, 24 yaşındaki oyuncu ve fotomodel Buse Arık'ın anlattıkları stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Ancak geceye damga vuran asıl gelişme, bankadan gelen sürpriz teklif oldu. Yarışmacının o kritik anda verdiği karar ise izleyenleri ekran başına kilitledi.