Terörsüz Türkiye'nin kazanımları neler olacak?

Türkiye, terör belasından tamamen kurtulma yolunda tarihi bir virajı dönüyor. TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısının yıl dönümü olan 5 Ağustos'ta önemli yasal adımların atılması beklenirken, A Haber ekranlarına konuk olan Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Terörün toplumsal travmasından ekonomik maliyetine, bölgede değişen dengelerden millî birlik vurgusuna kadar birçok konuya değinen Fazla, Türkiye'nin sarsılmaz devlet vizyonunun ve üniter yapısının önemine dikkat çekti.