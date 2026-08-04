Belediyelerde siyasi harita nasıl değişti? Gözler 14 Ağustos'ta: AK Parti'ye geçişte sıra kimde?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyaset kulislerinde, muhalefet partilerinden AK Parti’ye geçen belediye başkanları konuşuluyor. Yerel seçimler sonrasında 370 olan belediye sayısını, farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla 427’ye yükselten AK Parti, 14 Ağustos’taki 25. kuruluş yıl dönümüne yeni katılımlarla girmeye hazırlanıyor. CHP içerisinde yaşanan yolsuzluk iddiaları, yönetim krizleri ve genel merkezle yaşanan görüş ayrılıkları parti içindeki kopuşları hızlandırırken, Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı da A Haber ekranlarında süreci analiz ederek muhalefetin içine düştüğü "istikrar ve samimiyet" krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.