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Menekşe Deresi’nden yayılan kötü koku çevre sakinlerini isyan ettirdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.07.2021 10:53
Güncelleme:30.07.2021 11:20
İstanbul'da Menekşe Deresi'nde kirlilik gittikçe arttı. Küçükçekmece-Florya arasında kalan bölgede eskiden restoranlar vardı. Artık kötü kokudan hiç kimse yanına bile yaklaşamıyor. Çevre sakinleri bu durumdan hem çok tedirgin hem de çok şikayetçi. Zaman zaman suyun kırmızı, mavi renkte akan dereye kimyasalların karıştığı belirtiliyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Menekşe Deresi'nden yayılan kötü koku çevre sakinlerini korkutuyor. Bazen mavi, bazen kırmızı akan dereye vatandaşlar kimyasalların karıştığını söylüyor.

İBB ise henüz bu duruma üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen müdahale etmedi.

Bir vatandaş daha önce bu derede yüzdüklerini, balık tuttuklarını ancak şu an durumun içler acısı olduğunu dile getirdi.

Menekşe Deresi'nin başı kirlilikle dertte. Zaman zaman renginin değiştiği görülen derenin sıcak havalarla birlikte etrafa pis koku yaydığı da ifade ediliyor. Çevre sakinlerine göre dereye kimyasal atık bırakılıyor. Bu da iddiaya göre derenin renginin değişmesine ve ağır bir kokuya neden oluyor.

Bölge sakinleri dereden gelen pis kokudan oldukça şikayetçi.

Menekşe Deresi'ndeki kirlilik insanların yanı sıra hayvanların sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Bir vatandaş derede balıkların öldüğünü belirterek derenin korkunç bir halde olduğunu dile getirdi.

İBB'YE TEPKİ

Çevre sakinleri derenin sorumluluğunu taşıyan İBB deresine ''biraz temizleseler iyi olur, çok kirli'' sözleriyle seslendi.

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