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Mehmetçik deprem bölgesinde! Hatay’a yardımlar askeri helikopterlerle gidiyor

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Giriş: 10.02.2023 13:11
Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce askeriyle deprem bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Askerler, yıkımın büyük olduğu Hatay'da helikopterlerle köylere giderek yardım malzemelerini teslim etti. Yaralıların çevre kentlerdeki hastanelere sevki de yine askeri helikopterlerle yapılıyor. Ekiplerimiz o helikopterlere bindi, hem yardımları hem de tahliyeleri yerinde takip etti.
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