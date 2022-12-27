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Mehmet Akif Ersoy'un anısına…

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Giriş: 27.12.2022 14:53
İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un ömrü mücadelelerle geçti. Ülkesini bile terk etmek zorunda kalan Akif, ölmek için ülkesine dönebildi. Büyük şairin vefatının 86. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz...
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