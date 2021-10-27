27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı?

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2021 09:25
Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna Rüya karakteriyle dahil olan Melisa Şenolsun, tüm dikkatleri üzerine çekti. Son yılların en popüler isimlerinden olan Şenolsun, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Dizinin kadrosuna katılmasıyla tüm dengeleri değiştiren güzel oyuncu özel hayatıyla mercek altına alındı. Abisinin kendisinden daha ünlü olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncusu Melisa Şenolsun'un abisi...
Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı?
Melisa Şenolsun’un kardeşi bakın kim çıktı?
İstanbul’da servis kazası: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da servis kazası: Çok sayıda yaralı var
Mağazadaki o yazıya dikkat!
Mağazadaki o yazıya dikkat!
Tünel kapatarak araç üzerinde dans ettiler
Tünel kapatarak araç üzerinde dans ettiler
EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu gündem oldu
EDHO'nun İlyas’ı Ozan Akbaba’nın oğlu gündem oldu
İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi?
İsmail Balaban ve İlayda Şeker sevgili mi?
TEM’i savaş alanına çeviren kaza!
TEM’i savaş alanına çeviren kaza!
Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu
Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu
SON DAKİKA Beton mikseriyle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA Beton mikseriyle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
İşten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü
İşten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü
Köpeğin boynundaki 1 kilo 260gramlık tümör, ameliyatla alındı
Köpeğin boynundaki 1 kilo 260gramlık tümör, ameliyatla alındı
Japon Kyoto Parkı sonbahar renklerine büründü!
Japon Kyoto Parkı sonbahar renklerine büründü!
Daha Fazla Video Göster