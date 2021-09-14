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Marmaris'te dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İHA
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Giriş: 14.09.2021 19:41
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok vatandaş aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.

Marmaris'te beklenen yağmurlar başlarken, zaman zaman etkisini arttırarak dolu ile karışık yağan sağanak yağış birçok vatandaşlı hazırlıksız yakaladı. Şemsiyesiz olarak dışarı çıkan vatandaşlar aniden bastıran yağmurda ıslanmaktan kurtulamadı.

Etkili olan rüzgar ağaçların dallarını savururken, yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede azalma oldu.

Zaman zaman yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Cadde ve sokaklarda sağanak yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

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