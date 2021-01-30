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30 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Marmara'da sağanak uyarısı! Gece saatlerine kadar sürecek yağışlar kuvvetli olacak Giriş: 30.01.2021 12:17 Güncelleme:30.01.2021 12:18 Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı geldi. Gece saatlerine kadar süreceği tahmin edilen yağış, İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı. Gece saatlerine kadar bölge genelinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yağışlar edirne'de kuvvetli olacak ve bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Emirhan Ergen havanın notlarını aktardı DİĞER