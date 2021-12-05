05 Aralık 2021, Pazar
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Marmara Gölü'nde fırsatçılara ağır darbe | "Gölekondular" yerle bir oldu
Küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutan Manisa'daki Marmara Gölü'nü gecekondu ve ağıllarıyla işgal eden uyanıklara valilik izin vermedi. Sular çekilince bölgeye kondurulan 23 hayvan barınağı jandarma gözetiminde yıkıldı. Bölgeye kaçak şekilde inşaat yapanlara para cezası kesildi.