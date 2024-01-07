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Mardin'deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü

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Giriş: 07.01.2024 14:40
Mardin'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Ahmet Acar (34), tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarma, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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