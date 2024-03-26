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Mardin'de yol çöktü! Park halindeki 2 otomobil çöken yola düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 16:18
Mardin'de dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi 1. Cadde Üçyol Mevkiisinde yolda çökme meydana geldi. Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.
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