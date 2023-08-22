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Mardin'de gözü dönmüş koca çocukları odaya kilitleyip eşini bıçakladı sonra da intihara kalkıştı

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Giriş: 22.08.2023 09:23
Kızıltepe ilçesinde 2 çocuğunu odaya kilitleyen Veysi B. (38), eşi Şükran B.’yi (34) 5 yerinden bıçaklayarak, kendisini de kilitlediği odada çok sayıda ilaç alarak intihara kalkıştı. Ekiplerin kapıyı kırarak hastaneye kaldırdığı Şükran ve Veysi B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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