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Manisa ve İzmir'de suç örgütüne şok operasyon: 21 gözaltı

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Giriş: 15.07.2023 11:47
Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 bıçak, 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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