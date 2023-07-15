15 Temmuz 2023, Cumartesi
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Manisa ve İzmir'de suç örgütüne şok operasyon: 21 gözaltı
Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız 6 av tüfeği, 4 tabanca, 3 bıçak, 9 telsiz, 223 mermi, 35 kök hintkeneviri, 623 gram esrar, 9 sentetik ecza hap, 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı. 7 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.