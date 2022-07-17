17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa Soma’da korkutan deprem! Deprem anı kamerada… Lambalar sallandı

Manisa Soma’da korkutan deprem! Deprem anı kamerada… Lambalar sallandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2022 15:56
Manisa'nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli depremde herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi. Öte yandan deprem nedeniyle evlerdeki lambalar sallanırken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem anı kamerada
Deprem anı kamerada
Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı!
Yasak aşk ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıkmıştı!
Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi
Yalnız yemek yemek mobbing kabul edildi
Nazmi Arıkan neden öldürüldü?
Nazmi Arıkan neden öldürüldü?
Balıkesir Kepsut’ta orman yangını!
Balıkesir Kepsut'ta orman yangını!
Kombi patladı, ev yandı
Kombi patladı, ev yandı
Şarampole uçan kamyonun sürücüsü yanarak öldü
Şarampole uçan kamyonun sürücüsü yanarak öldü
Vatandaş bakir alanda görüntüledi
Vatandaş bakir alanda görüntüledi
Tatilcilerin dönüş rotası oldu
Tatilcilerin dönüş rotası oldu
Yeni haftada sıcaklık nasıl olacak?
Yeni haftada sıcaklık nasıl olacak?
Sürü halinde ortaya çıktılar! Mahalleli...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Mahalleli...
Zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar?
Zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar?
Daha Fazla Video Göster