17 Temmuz 2022, Pazar
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Manisa Soma’da korkutan deprem! Deprem anı kamerada… Lambalar sallandı
Manisa'nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli depremde herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi. Öte yandan deprem nedeniyle evlerdeki lambalar sallanırken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.