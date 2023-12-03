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Manisa Şehir Hastanesi Ege’nin sağlık üssü oldu! 5 yılda 8 milyon hastaya şifa oldu

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 14:39
2018 yılında hizmet vermeye başlayan Manisa Şehir Hastanesi Ege'nin sağlık üssü oldu. 5 yılda yaklaşık 8 milyon  hastaya poliklinik hizmeti verildi.
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