Başkan Erdoğan COP31 için Antalya'da! Zirvede hangi temaslarda bulunacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi. Zirvenin ikinci gününde Antalya'daki diplomasi trafiği yoğunlaşırken, Başkan Erdoğan'ın programı ve gerçekleştireceği temaslar merak ediliyor. Peki, Başkan Erdoğan COP31 kapsamında hangi programlara katılacak, liderlerle hangi görüşmeleri gerçekleştirecek? Antalya'daki son gelişmeleri ve Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktarıyor.