Türkiye'den sürdürülebilir ulaşım hamlesi: Bakan Uraloğlu A Haber'de detayları paylaştı

İklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir role sahip olan ulaştırma sektöründe Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlı adımlarla ilerliyor. COP31 İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'e özel açıklamasında elektrikli demiryollarından yeşil limanlara, havacılıkta sürdürülebilir yakıt adımlarından telekomünikasyondaki dev güneş enerjisi yatırımlarına kadar Türkiye'nin yeşil lojistik vizyonunu ve atılan tarihi adımları tüm ayrıntılarıyla paylaştı.