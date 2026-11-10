Dünyanın gözü yeniden Türkiye'de! COP31'de liderler zirvesi heyecanı: Başkan Erdoğan dünya liderlerini ağırlayacak

Türkiye, aylar önce başarıyla ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'nin ardından bir kez daha küresel diplomasinin merkez üssü oldu. Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), ikinci gününde 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet temsilcilerini, çevre bakanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlamaya devam ediyor. Zirve kapsamında Antalya'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik bir görüşme gerçekleştirirken; yarın başlayacak Liderler Zirvesi öncesinde toplantı alanlarındaki son durumu A Haber muhabiri Abdullah Ünver canlı yayında aktardı.