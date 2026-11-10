Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e COP31 açıklaması! 2035 için elektrifikasyon kararı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Zirveye 196 ülkeden katılım sağlandığını belirten Yılmaz, yaklaşık 100 bin resmî misafir ve 1,5 milyon ziyaretçi beklendiğini söyledi. Türkiye'nin COP31'i “uygulama COP'u” olarak tanımladığını vurgulayan Yılmaz, “Diyalog, uzlaşma, eylem” anlayışıyla somut sonuçlar hedeflediklerini ifade etti. Yılmaz, 2035'e yönelik fosil yakıtlardan elektrifikasyona geçiş konusunda karar beklediklerini, adil dönüşüm sürecinde istihdam ve yatırım ihtiyaçlarının ele alınacağını, finans sağlayan kurumlarla proje sahibi ülkeleri buluşturacak bir mekanizma oluşturulması için çalıştıklarını açıkladı. Türkiye'nin barış diplomasisini çevre diplomasisiyle buluşturduğunu belirten Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Daha adil bir dünya ve daha temiz bir dünya mümkün” mesajına dikkat çekti.