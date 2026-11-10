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Başkan Erdoğan Antalya'da! BM Genel Sekreteri Guterres ile kritik görüşme
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan Antalya'da! BM Genel Sekreteri Guterres ile kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 İklim Zirvesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum karşıladı. Antalya'daki diplomasi trafiğine başlayan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden ilk görüntüler paylaşılırken, Başkan Erdoğan'ın COP31 kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmesi ve çeşitli ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Antalya'da yarın düzenlenecek liderler zirvesiyle diplomasi trafiğinin daha da yoğunlaşması öngörülüyor.

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