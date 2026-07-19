Bir torba mangal kömürünün zorlu üretim yolculuğu

Yaz aylarının vazgeçilmezi mangalın en önemli malzemesi olan kömür, tüketiciyle buluşmadan önce günler süren zahmetli bir üretim sürecinden geçiyor. İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy'de geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimde, ormanlardan getirilen odunlar günler süren hazırlıkların ardından piramit şeklinde istifleniyor, üzerleri toprakla kapatılarak kontrollü şekilde yakılıyor ve uzun süren işlemlerin sonunda mangal kömürüne dönüşüyor. Sabır ve ustalık gerektiren bu üretim serüvenini A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ile Kameraman Ege Ural yerinde görüntüledi. Bir torba mangal kömürünün arkasındaki yoğun emek, üretimin tüm aşamalarıyla A Haber ekranlarına taşındı.