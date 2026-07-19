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Esenyurt'taki otel yangınında mahsur kalanlar kurtarıldı

Esenyurt'ta otelde çıkan yangında yoğun duman paniğe neden oldu! Mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

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