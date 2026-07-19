40 dereceyi aşan sıcakta rota Başkonuş Yaylası oldu

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için 1.300 rakımlı Başkonuş Yaylası'na yöneliyor. Şehir merkezine kısa mesafede bulunan yayla, serin havası ve yemyeşil doğasının yanı sıra ailelere dinlenme alanları, çocuklar için oyun parkları, doğaseverlere yürüyüş rotaları, macera tutkunlarına ise ATV turları ve binicilik aktiviteleri sunuyor. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel ile Kameraman Mehmet Ali Bağ, sıcak yaz günlerinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen Başkonuş Yaylası'nı görüntüleyerek bölgedeki hareketliliği ve ziyaretçileri bekleyen imkanları ekranlara taşıdı.