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Manevi bereket mevsimi 3 aylar! Rahmet, feyz ve ecir dolu manevi iklim 3 aylar

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 09:04
İslâm dünyasında manevi iklimin hüküm sürdüğü üç aylar başladı. Bugün Recep ayının ilk günü. Regaib, Mirac ve Berat Gecesi'nin de içinde olduğu Recep ve Şaban ayından sonra ise 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geliyor. İşte İslam alemi için hazine değerinde olan üç ayların önemini anlatan özel haberimiz…
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Manevi bereket mevsimi 3 aylar!
Manevi bereket mevsimi 3 aylar!
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