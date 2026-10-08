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Maltepe'de enkazdan bir çocuk daha kurtarıldı
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Maltepe'de enkazdan bir çocuk daha kurtarıldı

İstanbul Maltepe'de çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, bir kız çocuğuna daha ulaşıldı. Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi.

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