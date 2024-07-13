Malatya’da vişne hasadı yapılıyor! Vişnede rekolte nasıl?

Sarı altın kayısının başkenti olan Malatya'da kırmızı elmas vişnenin hasadı da başladı. Peki rekolte ne durumda? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.

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