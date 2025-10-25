25 Ekim 2025, Cumartesi

Makas atmaya çalıştı, motosiklete böyle çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 16:53
Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden otomobile makas atmaya çalıştığı sırada, aynı yönde ilerleyen Ömer Faruk B.'nin idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasında yolcu Can Ö. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, trafikteki başka bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
