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Mahallesine 60’dan fazla ağaç dikti! Sokağı yemyeşil yaptı

A Haber
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Giriş: 29.07.2021 12:09
Güncelleme:29.07.2021 12:09
A Haber Bağcılar'da yaşayan 73 yaşındaki temel güven ile tüm Türkiye’yi  tanıştırdı. Güven yaşadığı mahalleye ilk ağacını 26 yıl önce dikti. Şimdilerde 60'dan fazla hem çınar hem de ıhlamur ağacı var. Aslında tüm ağaçları onun için değerli ve kıymetli ancak çınar ağacı diğerlerinden farklı. İşte Temel amcanın hikayesi…
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Mahallesine 60’dan fazla ağaç dikti!
Mahallesine 60’dan fazla ağaç dikti!
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