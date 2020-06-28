28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Mahalleli ihbar etti! Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar | VİDEO

Mahalleli ihbar etti! Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar | VİDEO

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2020 13:28
Güncelleme:28.06.2020 13:31
Silivri'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar
Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar
Diyanet İşleri Başkanı'ndan çağrı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan çağrı
İngilizce konuşan köy
İngilizce konuşan köy
Çekirge sürüsü alarmı
Çekirge sürüsü alarmı
Film gibi operasyon! Böyle çökertildi
Film gibi operasyon! Böyle çökertildi
YKS için sokak kısıtlaması ne zaman bitecek?
YKS için sokak kısıtlaması ne zaman bitecek?
Çiçekçi yandı mahalleli sokağa döküldü
Çiçekçi yandı mahalleli sokağa döküldü
Virüse karşı scooter dönemi
Virüse karşı scooter dönemi
Motosiklet çöplüğüne döndü
Motosiklet çöplüğüne döndü
Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Oyuncaları onları denizin ortasına sürükledi
Oyuncaları onları denizin ortasına sürükledi
Kahraman şehidin vasiyeti gerçekleştirildi
Kahraman şehidin vasiyeti gerçekleştirildi
Daha Fazla Video Göster