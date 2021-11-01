01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de sahne aldı

Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de sahne aldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 00:39
Bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Festivali" kapsamında dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

İstanbul'da sanatseverlerle bir araya gelen orkestra, 96 kişilik dev kadrosuyla konserde özel bir repertuvarı seslendirdi.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde, Robin Ticciatti'nin yönetiminde izleyicilerinin karşısına çıkan topluluk, ilk eser olarak Ali Ekber Çiçek'in "Haydar Haydar" türküsünü yorumladı.

Konseri izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu akşam Londra Filarmoni, ününe uygun bir performans gerçekleştirdi. Seyircilerimizle beraber hem Londra Filarmoni Orkestrası'nın etkili performansını hem de AKM'nin yüzde yüz sonuç veren akustiğini test etmiş olduk. Bu açıdan çok keyifli bir akşamdı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda (CSO) dün akşam da konser veren orkestranın, hem AKM'yi hem de CSO'nun akustiğini, mimarını ve dizaynını çok beğendiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz Londra Filarmoni, dünyanın sayılı konser salonunda çalıyor ve bu anlamda da AKM'nin ve CSO'nun dünyada en iyi çaldıkları konser salonu olduğunu söylediler. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah bundan sonra İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız bu tarz etkinliklerle, pandeminin etkisinin biraz daha azalmasıyla daha çok buluşacaklar. Özellikle ilkbahara doğru uluslararası marka etkinlikleri, kurumları hem İstanbul'a hem Ankara'ya getirmeye devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, AKM'nin Beyoğlu Kültür Yolu projesinin son halkası olduğunu hatırlatarak, "3 yıldır üzerinde durduğumuz bir projeydi. Şu an hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Önce yatırımları tamamladık, hem restorasyonları hem renovasyonları yaptık. Buraya sadece bir bina olarak bakmamak lazım. Burası konsept bir tasarım. 7 gün, 24 saat yaşayacak şekilde tasarlandı. İçini de hızlı bir şekilde dolduruyoruz." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Londra Orkestrası AKM’de sahne aldı
Londra Orkestrası AKM'de sahne aldı
Zincirleme kaza: 2 otomobil ve servis aracı çarpıştı
Zincirleme kaza: 2 otomobil ve servis aracı çarpıştı
Üzerindeki toz hırsızı ele verdi
Üzerindeki toz hırsızı ele verdi
Marmaray’dan tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
Marmaray'dan tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
Akkuyu NGS’den yangın açıklaması
Akkuyu NGS'den yangın açıklaması
Meteorolojiden kar ve yağmur açıklaması!
Meteorolojiden kar ve yağmur açıklaması!
İzmir’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
İzmir'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Bodrum’da onlarca kedinin ölüsü bulundu!
Bodrum'da onlarca kedinin ölüsü bulundu!
Solotürk’ün kabininden çekildi! Nefes kesen hareket
Solotürk'ün kabininden çekildi! Nefes kesen hareket
Esenyurt’ta köpeğe insanlık dışı muamele!
Esenyurt'ta köpeğe insanlık dışı muamele!
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Eşini alevlerin arasından kurtardı
Daha Fazla Video Göster