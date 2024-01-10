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Limon sosu satışı yasaklanacak! Sosların içeriğinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 15:04
Gıda güvenliğine yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda, limon suyu izlenimi veren limon sosu satışının yasaklanacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu, Gıda Mühendisi Samet Şahin'e sordu.
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