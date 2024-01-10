Limon sosu satışı yasaklanacak! Sosların içeriğinde neler var?

Gıda güvenliğine yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda, limon suyu izlenimi veren limon sosu satışının yasaklanacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu, Gıda Mühendisi Samet Şahin'e sordu.

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