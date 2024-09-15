Lezzeti topraktan gelen şifa kaynağı pekmezin zahmetli yolculuğu başladı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde her yıl eylül ayının ortalarında üzüm bağları bozularak toplanan üzümlerden pekmez yapılıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmezin lezzeti ise şıranın içine atılan ve kayalık alanlardan toplanan özel beyaz topraktan geliyor.