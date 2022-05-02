Levrek balığı yakaladığını sandı! Oltasına takılan balığı görünce şoke oldu

Edirne’de balık avlayan Savaş Başar İçten, levrek yakaladığını sanıp büyük bir heyecanla oltasını sarmaya başladı. İçten, oltasına takılan balığı görünce ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bakın levrek yakaladığını sanarken ne tuttu...

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