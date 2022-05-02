02 Mayıs 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Levrek balığı yakaladığını sandı! Oltasına takılan balığı görünce şoke oldu
Edirne’de balık avlayan Savaş Başar İçten, levrek yakaladığını sanıp büyük bir heyecanla oltasını sarmaya başladı. İçten, oltasına takılan balığı görünce ise büyük şaşkınlık yaşadı. Bakın levrek yakaladığını sanarken ne tuttu...