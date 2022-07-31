31 Temmuz 2022, Pazar
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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkiinde zincirleme kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.