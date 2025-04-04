Kütüphane ve teknoloji bir araya geldi!

İkinci Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, bu yıl "Üreten Kütüphaneler" temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda birçok kitapseveri de buluşturdu. Festivalde, bilgiye erişim, dijitalleşme ve kütüphanelerin dönüşen rolü üzerine çeşitli etkinlik ve paneller düzenlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN