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Kütüphane ve teknoloji bir araya geldi!

Kütüphane ve teknoloji bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 21:12
İkinci Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, bu yıl "Üreten Kütüphaneler" temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getiren etkinlik, aynı zamanda birçok kitapseveri de buluşturdu. Festivalde, bilgiye erişim, dijitalleşme ve kütüphanelerin dönüşen rolü üzerine çeşitli etkinlik ve paneller düzenlendi.
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Kütüphane ve teknoloji bir araya geldi!
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