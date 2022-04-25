25 Nisan 2022, Pazartesi
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Celal Al Ermenilerin karşısına dikildi! Türk bayrağıyla karşılık verdi
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Celal Al, Amerika’da Ermenilerin karşısına dikildi. New York’ta Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Erminlerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, 'Ne mutlu Türküm diyene!' sözleriyle haykırdı.