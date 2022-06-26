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Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı (Tuncay Kantarcı) Osman Wöber hayatını kaybetti | Osman Wöber kimdir?

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Giriş: 26.06.2022 08:42
Güncelleme:26.06.2022 10:18
Birçok dizi ve filmde rol alan, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Osman Wöber, 62 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Wöber'in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz duyurdu.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan usta sanatçının ölüm haberini meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz duyurdu.

Algöz, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

Usta oyuncu, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri olmuştu.

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