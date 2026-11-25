Piyasalarda sert düşüş! Altın, gümüş ve Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti

Piyasalarda satış baskısı devam ederken Borsa İstanbul'da ve değerli metallerde sert düşüşler yaşandı. BIST 100 endeksi, yüzde 3'e yaklaşan kayıpla 10.655 puana geriledi. Ons altın yüzde 3'lük düşüşle 3.448 dolara, gram altın ise 5.615 liraya geriledi. Gümüşte kayıp yüzde 5'i aşarken fiyat 38,70 dolar seviyesine indi. Dolar/TL 50,67, euro/TL ise 55,46 seviyesinde işlem gördü. Brent petrol fiyatında sınırlı yükseliş yaşanırken fiyat 90 doların altında seyretti. İşte piyasalardaki son durum...