Eskişehir'deki helikopter kazasında 5 askerimiz şehit oldu! Geriye yarım kalan hikâyeler kaldı
Türkiye, Eskişehir'den gelen acı haberle sarsıldı. Eğitim uçuşu için havalanan askeri helikopterin Tepebaşı ilçesinin kırsalında düşmesi sonucu 5 askerimiz şehit oldu. Şehadet haberleri ailelerine ulaştırılan kahraman askerlerimizin baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından geriye şehitlerimizin yarım kalan hikâyeleri kaldı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr